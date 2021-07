Giannis Antetokounmpo | la stella dei Bucks è l’Mvp Finals Nba 2021

Advertising

SInow : Mamba Approved ?????? - MovistarNBA : MVP, MVP Giannis Siglo XXII Antetokounmpo. #LasFinalesDeTodaLaVida #dormiresdecobardes - NBAspain : La primera del partido: GIANNIS ANTETOKOUNMPO #LasFinalesDeTodaLaVida - AndreaPecchia1 : #NBA, #MilwaukeeBucks campioni trascinati da un Giannis #Antetokounmpo immenso: 50 punti e MVP #NBAFinals #NBATipo… - WiltonReports : RT @SInow: Mamba Approved ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Giannis Antetokounmpo

Sky Sport

Da Kareem Abdul - Jabbar e Oscar Robertson ae Khris Middleton. Dopo 50 anni d'attesa, i Milwaukee Bucks sono di nuovo campioni Nba . La vittoria per 105 - 98 di gara 6 ha consegnato nelle mani dei ragazzi allenati da Coach ...Non un giorno qualunque nella carriera di, che in quella data conquistò il primo titolo da MVP della stagione della sua carriera , mantenendo così la promessa fatta sui social ...Dopo 50 anni di attesa i Milwaukee Bucks tornano a laurearsi campioni Nba. L'eroe è la stella Giannis Antetokounmpo ...Il rapporto tra Kobe Bryant e Giannis Antetokounmpo è sempre stato speciale. Nell'agosto del 2017, Kobe fissò come obiettivo per il greco quello di diventare MVP della stagione.