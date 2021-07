Giallo sull’inaugurazione del Maradona | il Napoli non parteciperà Adl | “Il 29 siamo a Monaco”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiLo stadio di, intitolato a Diego Armandonello scorso dicembre, sarà ufficialmente inaugurato giovedì 29 luglio alle 19. Nei prossimi giorni saranno svelati i dettagli dell’evento e nell’occasione sarà scoperta anche la statua donata dall’artista Mimmo Sepe al Comune, realizzata per omaggiare il fuoriclasse argentino. Non sarà aperto al pubblico l’evento di inaugurazione dello Stadio Diego Armando. Da quanto apprende LaPresse, l’iniziativa di intitolazione di quello che fu lo Stadio San Paolo al Pibe de Oro, fissata per giovedì 29 luglio, alle ore 19, non prevedrà la presenza di tifosi. ...