Ghost of Tsushima Director's Cut e la meravigliosa isola di Iki nel nuovo story trailer (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sucker Punch Productions ci consente di dare un nuovo sguardo a Ghost of Tsushima: Director's Cut, questa volta mettendo in evidenza la nuova località dell'isola di Iki che i giocatori potranno esplorare nell'epico titolo samurai. Attraverso un post su PlayStation Blog, il team di sviluppo svela una serie di dettagli che arriveranno con questa nuova espansione. Il viaggio di Jin inizia dopo aver scoperto che una misteriosa tribù mongola ha preso il sopravvento su Iki. Le forze mongole sono guidate dalla venerata sciamana Ankhsar Khatun, nota ai suoi seguaci come "l'Aquila". Il pericolo che rappresenta per ...

