George di Cambridge compie 8 anni: la foto «di compleanno» scattata da mamma Kate Middleton (Di mercoledì 21 luglio 2021) Nei giorni scorsi si era diffuso il gossip che Kate Middleton e William d’Inghilterra non avrebbero diffuso una nuova foto per festeggiare il compleanno del principe George, 8 anni il 22 luglio, ma i duchi di Cambridge hanno rispettato la tradizione con un nuovo scatto del primogenito, che ha iniziato a circolare sul web nella tarda serata di mercoledì 21 luglio e poi anche in via ufficiale, pubblicata sugli account social di Kensington Palace. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 21 luglio 2021) Nei giorni scorsi si era diffuso il gossip che Kate Middleton e William d’Inghilterra non avrebbero diffuso una nuova foto per festeggiare il compleanno del principe George, 8 anni il 22 luglio, ma i duchi di Cambridge hanno rispettato la tradizione con un nuovo scatto del primogenito, che ha iniziato a circolare sul web nella tarda serata di mercoledì 21 luglio e poi anche in via ufficiale, pubblicata sugli account social di Kensington Palace.

Advertising

cocoa_key : RT @vogue_italia: Quest'anno Kate potrebbe rinunciare a pubblicare la tradizionale foto per il compleanno di George. - vogue_italia : Quest'anno Kate potrebbe rinunciare a pubblicare la tradizionale foto per il compleanno di George. - sironidepalma : George di Cambridge: ottavo compleanno senza foto? - KavanaghAmber : @louviis È successo anche con George di Cambridge, infatti forse inizieranno a tenere le cose più riservate. A volt… - infoitcultura : Incubo social per William e Kate, il principe George insultato dopo Italia-Inghilterra: i duchi di Cambridge in ans… -