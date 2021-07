Gazzetta: il Napoli invita i tifosi a votare per il gol di Insigne, segnali di disgelo? (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il Napoli ha postato sui social l’invito a votare il tiro a giro di Insigne contro il Belgio, candidato tra i 10 gol più belli dell’Europeo. La Gazzetta dello Sport lo interpreta come un possibile segno di disgelo sul piano della trattativa per il rinnovo. “Un piccolo gesto che potrebbe anche essere ottimisticamente interpretato come segno di disgelo tra il club e il suo capitano. Non sono sfuggiti a Lorenzo, seppur concentrato sull’Europeo, gli auguri ritardati o dimenticati per i suoi 30 anni compiuti lo scorso 4 giugno. Al ragazzo piace essere circondato di affetto, non tanto per ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ilha postato sui social l’invito ail tiro a giro dicontro il Belgio, candidato tra i 10 gol più belli dell’Europeo. Ladello Sport lo interpreta come un possibile segno disul piano della trattativa per il rinnovo. “Un piccolo gesto che potrebbe anche essere ottimisticamente interpretato come segno ditra il club e il suo capitano. Non sono sfuggiti a Lorenzo, seppur concentrato sull’Europeo, gli auguri ritardati o dimenticati per i suoi 30 anni compiuti lo scorso 4 giugno. Al ragazzo piace essere circondato di affetto, non tanto per ...

Advertising

napolista : Il tiro a giro contro il Belgio è nella top ten stilata dall’Uefa. Il club appoggia Lorenzo. Potrebbe essere indice… - PotereaiSith : @_DOMENICO_4 @mick_napoli_ @GiGiglio99 L’ho letta ieri sulle Gazzetta Del Sud, era lui sicuro - masbo67 : @Gazzetta_it Dopo aver fatto quella porcata di mandare in CDC la rube a posto del napoli, Era il minimo sindacale c… - Traglius : @marco60646081 @Gazzetta_it ma ti dico di piu' , ce n'erano ancora altri, tipo con il napoli in casa, guarda caso e… - DottorLele : @micheleburroni @aquilarandagia3 @Smgii1908 @Gazzetta_it Per tutto il resto la Lazio ha ripagato e sta ripagando al… -