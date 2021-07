G8 Genova, Cartabia: "20 anni fa fatti di una violenza inaudita" (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Oggi c’è una coincidenza storica che non possiamo non ricordare: il 21 luglio di 20 anni fa a Genova, durante i giorni del G8, accadevano fatti di violenza altrettanto inaudita”. Lo ha detto la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, nel corso del suo intervento in Aula al Senato sui gravi fatti avvenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Bisogna “riflettere sulle contingenza ma anche sulle cause profonde dell’uso così smisurato della violenza”, ha aggiunto. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Oggi c’è una coincidenza storica che non possiamo non ricordare: il 21 luglio di 20fa a, durante i giorni del G8, accadevanodialtrettanto”. Lo ha detto la ministra della Giustizia, Marta, nel corso del suo intervento in Aula al Senato sui graviavvenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Bisogna “riflettere sulle contingenza ma anche sulle cause profonde dell’uso così smisurato della”, ha aggiunto.

