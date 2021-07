G8 di Genova, Palma (Garante dei detenuti): “Abituati a un linguaggio istituzionale che è colpevole al pari di chi dà le botte” – Video (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tra gli eventi del ventennale del G8 di Genova la Comunità di San Benedetto al Porto ha organizzato un incontro sui diritti delle persone private di libertà e sul caso di Emanuel Scalabrin, morto lo scorso dicembre mentre si trovava in cella di sicurezza nella caserma dei carabinieri di Albenga. Presente anche Ilaria Cucchi: “Esprimo la mia solidarietà alla sua famiglia – ha dichiarato – ciò che è accaduto a Emanuel mi ricorda, per alcuni aspetti, quanto accaduto a Stefano, non è possibile che lo Stato deleghi alle famiglie già devastate da questi fatti la ricerca di verità e giustizia”. A moderare l’incontro il giornalista de il Fatto Quotidiano, Marco Grasso, presente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tra gli eventi del ventennale del G8 dila Comunità di San Benedetto al Porto ha organizzato un incontro sui diritti delle persone private di libertà e sul caso di Emanuel Scalabrin, morto lo scorso dicembre mentre si trovava in cella di sicurezza nella caserma dei carabinieri di Albenga. Presente anche Ilaria Cucchi: “Esprimo la mia solidarietà alla sua famiglia – ha dichiarato – ciò che è accaduto a Emanuel mi ricorda, per alcuni aspetti, quanto accaduto a Stefano, non è possibile che lo Stato deleghi alle famiglie già devastate da questi fatti la ricerca di verità e giustizia”. A moderare l’incontro il giornalista de il Fatto Quotidiano, Marco Grasso, presente ...

