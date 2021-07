G20 Ambiente, Clima ed Energia: da domani Napoli capitale del dibattito sul futuro del pianeta (Di mercoledì 21 luglio 2021) “G20 Ambiente, Clima ed Energia”, la grande ambizione dell’Italia: conciliare la tutela dell’Ambiente con il progresso e il benessere sociale, porre gli ecosistemi e le risorse naturali al centro dell’agenda politica, con un approccio coordinato per affrontare le crisi globali, anche dopo il Covid-19, e con un percorso scientifico comune. Alla ministeriale G20 di Napoli del 22 e 23 luglio spetterà il compito di esprimere la sintesi di questi lunghi mesi di incontri, confronti e discussioni tra le delegazioni e i tecnici internazionali impegnati nella ricerca di risposte coordinate, eque ed efficaci, capaci ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 luglio 2021) “G20ed”, la grande ambizione dell’Italia: conciliare la tutela dell’con il progresso e il benessere sociale, porre gli ecosistemi e le risorse naturali al centro dell’agenda politica, con un approccio coordinato per affrontare le crisi globali, anche dopo il Covid-19, e con un percorso scientifico comune. Alla ministeriale G20 didel 22 e 23 luglio spetterà il compito di esprimere la sintesi di questi lunghi mesi di incontri, confronti e discussioni tra le delegazioni e i tecnici internazionali impegnati nella ricerca di risposte coordinate, eque ed efficaci, capaci ...

