Fugge dal Covid hotel utilizzando un lenzuolo: “Si è arrampicato dalla finestra”. Il racconto della polizia australiana (Di mercoledì 21 luglio 2021) Un uomo di 39 anni è fuggito dalla propria camera d’albergo dove era in quarantena utilizzando un lenzuolo. Lo riportano il Daily Mail e la CNN, spiegando che il fatto è accaduto a Rivervale, in Australia Occidentale. Sembra infatti che l’uomo sia arrivato da Brisbane nella giornata di lunedì 20 luglio, tuttavia non aveva completato il G2G Pass necessario per entrare nello Stato che, mai come in questo momento, ha delle rigidissime regole di frontiera in vigore. A quel punto l’uomo è stato mandato in isolamento in un hotel per trascorrere la notte e tornare a casa propria entro 48 ore. Tuttavia è scappato dopo la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) Un uomo di 39 anni è fuggitopropria camera d’albergo dove era in quarantenaun. Lo riportano il Daily Mail e la CNN, spiegando che il fatto è accaduto a Rivervale, in Australia Occidentale. Sembra infatti che l’uomo sia arrivato da Brisbane nella giornata di lunedì 20 luglio, tuttavia non aveva completato il G2G Pass necessario per entrare nello Stato che, mai come in questo momento, ha delle rigidissime regole di frontiera in vigore. A quel punto l’uomo è stato mandato in isolamento in unper trascorrere la notte e tornare a casa propria entro 48 ore. Tuttavia è scappato dopo la ...

