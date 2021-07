Frustalupi torna al Napoli otto anni dopo | allenerà la Primavera

Advertising

napolista : L’ex secondo di Mazzarri ritorno sulla panchina degli azzurri ma per le giovanili. La scorsa stagione ha allenato s… - SarathEdger007 : RT @NicoSchira: Cambia l'allenatore della Primavera del #Napoli: dopo aver corteggiato senza trovare l'accordo Carmine #Gautieri il club ha… - Cucciolina96251 : RT @sscalcionapoli1: Sky – Frustalupi torna al Napoli: contratto annuale con la Primavera - MarekNapoli : RT @napolimagazine: SKY - Napoli, torna Frustalupi: allenerà la Primavera - sscalcionapoli1 : Sky – Frustalupi torna al Napoli: contratto annuale con la Primavera -

Ultime Notizie dalla rete : Frustalupi torna

avrà un compito importante: diversi sono i giocatori in giro per l'Italia usciti dalle giovanili azzurre nel corso degli ultimi anni, segno di un progetto che la società vuole portare ...Nicolòal Napoli. Lo storico vice allenatore di Walter Mazzarri, con i partenopei dal 2009 al 2013, sarà il nuovo allenatore della Primavera degli Azzurri. Per l'ufficialità mancano solo le ...Secondo quanto riporta Gianluca Di Marizo, Nicolò Frustalupi sarebbe pronto a tornare al Napoli come allenatore della squadra Primavera.Dopo otto anni Nicolò Frustalupi ritrova il Napoli. L’ultima volta era il vice di Walter Mazzarri, ora torna come allenatore della Primavera. La scorsa stagione Frustsalupi, dopo anni da fidato vice d ...