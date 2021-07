Fratoianni sul leghista che ha ucciso a Voghera | ' Ecco a cosa porta sdoganare l' odio'

globalistIT : - OryDf : @PodereB pensa io sul mio telecomando ho annullato il tasto 7 con il rosso per non sentire idiozie e provocazioni… - AllanKafka : @GiulioFichel @monacelt @pdnetwork Mi sembra riconducibile al tema dell'esistenza di un soggetto 'sinistra', che pe… - falcions85 : #lasottilezonarossa, doc di Sky sul #g8genova. Scusate, ma quello è Nicola Fratoianni (@NFratoianni) o un sosia? - apavo75 : RT @AlvisiConci: Metti sputa caso che all'epoca di SMCV ci fosse stato Felpini sarebbe venuto giù Twitter i #facciamorete legati davanti ai… -

Ultime Notizie dalla rete : Fratoianni sul

Fanpage.it

outstream La risposta del segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola, è giunta puntale e soprattutto si è focalizzatafatto che Adriatici avesse in quel momento un'arma da fuoco ......chevaccino fanno operazioni di bassa lega, è proprio il caso di dirlo, in modo assai strumentale e irresponsabile'. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicoladai ...Il segretario di Sinistra Italiana sull'assessore leghista: "Che un cittadino vada in giro armato è terrificante" ...Il portavoce di Sinistra Italiana torna a Genova a vent'anni dal G8, e sulla politica dice: "Non mostrò abbastanza coraggio" ...