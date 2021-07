Francia, l'ex Br Maurizio Di Marzio è stato scarcerato "sotto controllo giudiziario" (Di mercoledì 21 luglio 2021) Maurizio Di Marzio è stato scarcerato a Parigi. L'ex terrorista delle Brigate Rosse, sfuggito all'operazione "Ombre Rosse" di fine aprile, era stato arrestato ieri mattina (19 luglio) nella capitale francese. L'Italia ne ha chiesto l'estradizione (CHI SONO GLI EX BR ARRESTATI). Oggi, secondo fonti vicine al dossier, è stato rimesso in libertà dalla giustizia francese, ma resta "sotto controllo giudiziario", che implica il divieto di uscire dal territorio della Francia, con ritiro del passaporto e obbligo di ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 21 luglio 2021)Dia Parigi. L'ex terrorista delle Brigate Rosse, sfuggito all'operazione "Ombre Rosse" di fine aprile, eraarreieri mattina (19 luglio) nella capitale francese. L'Italia ne ha chiesto l'estradizione (CHI SONO GLI EX BR ARRESTATI). Oggi, secondo fonti vicine al dossier, èrimesso in libertà dalla giustizia francese, ma resta "", che implica il divieto di uscire dal territorio della, con ritiro del passaporto e obbligo di ...

