Francia, da oggi il pass Covid obbligatorio per cinema e musei (Di mercoledì 21 luglio 2021) "Preparate i documenti". Da questa mattina, in Francia, per andare al cinema, al museo o negli impianti sportivi bisogna presentare una prova di vaccinazione contro il coronavirus oppure un test ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 luglio 2021) "Preparate i documenti". Da questa mattina, in, per andare al, al museo o negli impianti sportivi bisogna presentare una prova di vaccinazione contro il coronavirus oppure un test ...

Advertising

CatelliRossella : Francia, da oggi il pass Covid obbligatorio per cinema e musei - Europa - ANSA - Amerigo_Rogas : RT @mittdolcino: L'EU sta crollando ma ve lo nascondono Il problema per l'Italia sarà finire nell'euro CFA, ossia l'Euro sud, con la Franci… - SanremoAncheNoi : RT @giornaleradiofm: Approfondimenti: Francia, da oggi il pass Covid obbligatorio per cinema e musei: (ANSA) - PARIGI, 21 LUG - 'Preparate… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Francia, da oggi il pass Covid obbligatorio per cinema e musei: (ANSA) - PARIGI, 21 LUG - 'Prepara… - brumas00 : RT @SkyTG24: Mentre in Italia si discute di estendere il #GreenPass, ecco come si stanno muovendo i Paesi Ue, con nuove chiusure e limitazi… -