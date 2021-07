Francesco Totti come non l’avete mai visto | cambio epocale! – FOTO

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Dopo averci abituato per tanto tempo ad un certo stile,ha attuato un cambiamento radicale. Il capitano attua un cambiamento che stupisce i fan (Getty Images)di look per l’ex capitano della Roma. L’ex calciatore ha portato per lungo tempo i capelli lunghi ma questa volta ha deciso di darci un taglio. Forse anche il caldo ha inciso,che la colonnina di mercurio continua a salire. Per questo la sua chioma bionda è di colpo sparita. Leggi anche-> Calciomercato Napoli, è ufficiale: si tratta di un ritorno Infatti in un noto ...

Advertising

primovino99 : @IFTVofficial Francesco totti - OscarD46 : @AlvarezGabo7 Cambio a Pirlo por Francesco Totti. - DottoreCalcio : @IFTVofficial Francesco - (Francesco Totti) - NanaKDuaAgyeman : Francesco Totti - soyMiguelRomero : @Rosell___ Francesco Totti ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Totti

Paolo e Francesca hanno anche partecipato come attori/musicisti nel film "Lamborghini" e nella serie tv dedicata"Speravo di morì prima", in uscita nella primavera 2021 per Sky TV. La ...Un decisivo cambio di look per. L'ex capitano della Roma ha deciso di dare un drastico taglio alla folta chioma bionda e presentarsi ai follower mentre trascorre le vacanze assieme ai figli con i capelli rasati. ...Francesco Totti si mostra sui social con un look totalmente rinnovato, con cui non si era mai mostrato prima. L'ex bomber della Roma stupisce ancora.Sembra passato un secolo da quando Francesco Totti, all’inizio degli anni Duemila, portava il cerchietto elastico sui capelli per tenere ...