Francesca Pascale si vuole sbattezzare questa Chiesa mi ha deluso (Di mercoledì 21 luglio 2021) Una dichiarazione a sorpresa ma forse non troppo, da parte di Francesca Pascale: «questa Chiesa omofoba e che fa ingerenza politica sul ddl Zan mi ha deluso, voglio sbattezzarmi». La Pascale ed esponente di Forza Italia, assume una posizione ferma per quanto riguarda i diritti. In un’intervista a La Repubblica, Francesca Pascale ha spiegato: «Resto Leggi su people24.myblog (Di mercoledì 21 luglio 2021) Una dichiarazione a sorpresa ma forse non troppo, da parte di: «omofoba e che fa ingerenza politica sul ddl Zan mi ha, voglio sbattezzarmi». Laed esponente di Forza Italia, assume una posizione ferma per quanto riguarda i diritti. In un’intervista a La Repubblica,ha spiegato: «Resto

