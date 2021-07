Follia a Napoli, sale sul bus senza mascherina e lo danneggia con cocci di vetro (Di mercoledì 21 luglio 2021) Napoli. È salito a bordo del bus senza mascherina ma quando l’autista ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, lui si è scagliando contro il mezzo, lanciando cocci di vetro. Protagonista della vicenda un giovane egiziano di 22 anni che ora L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 21 luglio 2021). È salito a bordo del busma quando l’autista ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, lui si è scagliando contro il mezzo, lanciandodi. Protagonista della vicenda un giovane egiziano di 22 anni che ora L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

