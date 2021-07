Flora Canto mamma bis, la foto a 24 dal parto e tutte invidiose (anche le amiche vip) (Di mercoledì 21 luglio 2021) Flora Canto è diventata mamma bis. Martedì 20 luglio 2021 è arrivato un nuovo membro della famiglia che la bellissima showgirl e conduttrice ha costruito col mitico Enrico Brignano. Il secondogenito e dunque fratellino di Martina si chiama Niccolò: “E proprio mentre andava in onda Fatto da mamma… (programma di Rai Due da lei condotto, ndr) mamma L’ha fatto! Benvenuto dolcissimo amore nostro, Niccolò”. È con queste parole che Flora Canto ha annunciato la nascita del suo secondogenito su Instagram, sotto a due bellissime fotografie. Una di famiglia, con ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 21 luglio 2021)è diventatabis. Martedì 20 luglio 2021 è arrivato un nuovo membro della famiglia che la bellissima showgirl e conduttrice ha costruito col mitico Enrico Brignano. Il secondogenito e dunque fratellino di Martina si chiama Niccolò: “E proprio mentre andava in onda Fatto da… (programma di Rai Due da lei condotto, ndr)L’ha fatto! Benvenuto dolcissimo amore nostro, Niccolò”. È con queste parole cheha annunciato la nascita del suo secondogenito su Instagram, sotto a due bellissimegrafie. Una di famiglia, con ...

Advertising

chetempochefa : Facciamo le congratulazioni a @EnricoBrignano e a sua moglie Flora Canto per la nascita del figlio Niccolò ?? - franci_gianni_2 : RT @chetempochefa: Facciamo le congratulazioni a @EnricoBrignano e a sua moglie Flora Canto per la nascita del figlio Niccolò ?? https://t.… - AlessandroLamo6 : RT @chetempochefa: Facciamo le congratulazioni a @EnricoBrignano e a sua moglie Flora Canto per la nascita del figlio Niccolò ?? https://t.… - MaterDeiRoma : Dopo una bambina è arrivato il maschietto. Lunedì 19 Luglio, alle ore 9.43, è nato nella clinica Mater Dei di Roma… - CorriereUmbria : Flora Canto ed Enrico Brignano di nuovo genitori: il parto di Niccolò durante 'Fatto da mamma' #EnricoBrignano… -

Ultime Notizie dalla rete : Flora Canto Flora Canto bellissima a 24 ore dal parto: l'invidia delle colleghe Sono passate 24 ore dal parto quando Flora Canto riappare sul social. La showgirl e conduttrice ha dato alla luce il suo secondogenito, Niccolò , nelle prime ore della mattinata di martedì 20 luglio. Il giorno dopo eccola qui, già ...

Fiocco azzurro in casa Brignano: il secondo figlio del comico nato nella clinica romana Enrico Brignano papà bis. Dopo Martina è arrivato Niccolò . Il piccolo, secondogenito del comico romano e della showgirl Flora Canto è nato presso la clinica Mater Dei di Roma. Niccolò, questo il nome del nuovo nato in casa Brignano, è venuto alla luce lunedi 19 luglio, alle ore 9.43. Mamma e bambino (che pesa 2,910 kg) ...

Flora Canto ha partorito: foto bebè, nome scelto e niente parto naturale Gossip e TV Fiocco azzurro in casa Brignano: il secondo figlio del comico nato nella clinica romana Enrico Brignano papà bis. Dopo Martina è arrivato Niccolò. Il piccolo, secondogenito del comico romano e della showgirl Flora Canto è nato presso la clinica Mater Dei di Roma. Niccolò, questo il nome ...

Flora Canto è diventata mamma per la seconda volta, è nato Niccolò Un dolcissimo post su Instagram dall’ospedale è stato condiviso dalla neomamma. Enrico e Flora stringono tra le braccia il loro maschietto. ''E proprio mentre andava in onda Fatto da mamma…Mamma l’Ha ...

Sono passate 24 ore dal parto quandoriappare sul social. La showgirl e conduttrice ha dato alla luce il suo secondogenito, Niccolò , nelle prime ore della mattinata di martedì 20 luglio. Il giorno dopo eccola qui, già ...Enrico Brignano papà bis. Dopo Martina è arrivato Niccolò . Il piccolo, secondogenito del comico romano e della showgirlè nato presso la clinica Mater Dei di Roma. Niccolò, questo il nome del nuovo nato in casa Brignano, è venuto alla luce lunedi 19 luglio, alle ore 9.43. Mamma e bambino (che pesa 2,910 kg) ...Enrico Brignano papà bis. Dopo Martina è arrivato Niccolò. Il piccolo, secondogenito del comico romano e della showgirl Flora Canto è nato presso la clinica Mater Dei di Roma. Niccolò, questo il nome ...Un dolcissimo post su Instagram dall’ospedale è stato condiviso dalla neomamma. Enrico e Flora stringono tra le braccia il loro maschietto. ''E proprio mentre andava in onda Fatto da mamma…Mamma l’Ha ...