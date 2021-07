Advertising

FirenzePost : Firenze: 32enne nigeriano sale sul treno senza biglietto e ferisce agenti polfer. Arrestato -

Fatto scendere dal convoglio, iloriginario del Gana si è scagliato contro uno dei ... 1 - - >- Ha forzato l'ingresso al gate d'ingresso per andare sui binari ed è riuscito a salire a ...... perché destinatario di un provvedimento dell'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di, dovendo scontare 5 mesi di reclusione per reati inerenti l'...I Carabinieri della Stazione Bologna San Ruffillo hanno arrestato un latitante albanese di 32 anni. E’ successo ieri sera, quando il soggetto è stato avvistato in via dell’Indipendenza da quattro Cara ...Tre denunce nelle ultime quarantotto ore alla stazione di Firenze. Lunedì, la Polizia Ferroviaria di Santa Maria Novella ha denunciato un cittadino nigeriano di 32 anni per oltraggio e resistenza a Pu ...