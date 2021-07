FiPiLi, lavori: sopralluogo notturno del sindaco Nardella (foto e video) (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il sindaco metropolitano Dario Nardella e Angela Bagni si sono ritrovati al chilometro 10+500 della FiPiLi, tra Ginestra Fiorentina e Lastra a Signa, per constatare l'andamento dei lavori e per verificare lo stato del cantiere L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ilmetropolitano Darioe Angela Bagni si sono ritrovati al chilometro 10+500 della, tra Ginestra Fiorentina e Lastra a Signa, per constatare l'andamento deie per verificare lo stato del cantiere L'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : FiPiLi lavori FiPiLi, si lavora anche di notte Con la prima cittadina lastrigiana e consigliera metropolitana Bagni, il sindaco metropolitano Nardella ha certificato lo stato dei lavori al km 10+500 tra Ginestra Fiorentina e Lastra a Signa. Lavori ultimati entro la fine dell'estate, mentre via di Carcheri riaprirà entro l'autunno. Video di Florence TV - Città metropolitana di Firenze

