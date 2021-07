FIFA 22: Ufficiale – Alex Scott sarà la prima voce femminile della serie (Di mercoledì 21 luglio 2021) L’ex calciatrice Alex Scott e popolare telecronista di Sky Sports, tramite i propri social, ha ufficializzato che sarà la prima voce femminile della serie FIFA. Alex Scott ha dichiarato di essere entusiasta di entrare a fare parte del mondo di Electronic Arts e che questa nuova avventura è un momento importante per tutto il movimento calcistico femminile. La telecronista arricchirà il commento tecnico delle partite che si disputeranno sui campi del simulatore calcistico ... Leggi su fifaultimateteam (Di mercoledì 21 luglio 2021) L’ex calciatricee popolare telecronista di Sky Sports, tramite i propri social, ha ufficializzato chelaha dichiarato di essere entusiasta di entrare a fare parte del mondo di Electronic Arts e che questa nuova avventura è un momento importante per tutto il movimento calcistico. La telecronista arricchirà il commento tecnico delle partite che si disputeranno sui campi del simulatore calcistico ...

