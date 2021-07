FIFA 22: Svelato il kit da trasferta del PSG per la stagione 2021/22 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Con una nuova immagine apparsa sui social, il club francese del Paris Saint-Germain ha Svelato il nuovo kit per la stagione 2021/22. Nella clip è possibile vedere la controparte videoludica di alcuni giocatori del club parigino con il nuovo kit che sarà utilizzato durante la nuova stagione. La presentazione ufficiale è stata effettuata utilizzando alcune scene che ritroveremo in FIFA 22. Ricordiamo che prenotando la versione Ultimate Edition di FIFA 22 su sistema PlayStation 4 o Xbox One potrete ottenere la versione per la console di nuova generazione equivalente (Xbox Series X o ... Leggi su fifaultimateteam (Di mercoledì 21 luglio 2021) Con una nuova immagine apparsa sui social, il club francese del Paris Saint-Germain hail nuovo kit per la/22. Nella clip è possibile vedere la controparte videoludica di alcuni giocatori del club parigino con il nuovo kit che sarà utilizzato durante la nuova. La presentazione ufficiale è stata effettuata utilizzando alcune scene che ritroveremo in22. Ricordiamo che prenotando la versione Ultimate Edition di22 su sistema PlayStation 4 o Xbox One potrete ottenere la versione per la console di nuova generazione equivalente (Xbox Series X o ...

