FIFA 21 Patch Title Update 18: nuovo aggiornamento disponibile! (Di mercoledì 21 luglio 2021) EA Sports ha annunciato il 21 luglio l’arrivo su PC e su Google Stadia di un nuovo aggiornamento, Title Update 18 per FIFA 21, che successivamente sarà disponibile anche su PS4/PS5 ed Xbox (sia One che Series X/S), probabilmente come Patch 1.26. Da segnalare che il 1° ottobre EA Sports ha annunciato di aver messo L'articolo proviene da FUT Universe. Leggi su imiglioridififa (Di mercoledì 21 luglio 2021) EA Sports ha annunciato il 21 luglio l’arrivo su PC e su Google Stadia di un18 per21, che successivamente sarà disponibile anche su PS4/PS5 ed Xbox (sia One che Series X/S), probabilmente come1.26. Da segnalare che il 1° ottobre EA Sports ha annunciato di aver messo L'articolo proviene da FUT Universe.

