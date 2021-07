Fienga sullo stadio: “Si aprirà una nuova pagina per la nostra città e per i tifosi” (Di mercoledì 21 luglio 2021) «Siamo molto lieti della decisione dell’Assemblea Capitolina che consentirà di aprire una pagina nuova per la nostra città, il Club e soprattutto per i tifosi della Roma che, dopo aver aspettato con pazienza, sono stati ascoltati», le parole del CEO giallorosso Guido Fienga all’ANSA dopo l’approvazione della delibera sulla revoca del pubblico interesse sul progetto dello stadio della Roma nell’area di Tor Di Valle. L’Aula, con appello nominale richiesto dai consiglieri M5s presenti, ha approvato la delibera con 17 voti favorevoli, su 17 votanti. (ANSA). Foto: sito ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 luglio 2021) «Siamo molto lieti della decisione dell’Assemblea Capitolina che consentirà di aprire unaper la, il Club e soprattutto per idella Roma che, dopo aver aspettato con pazienza, sono stati ascoltati», le parole del CEO giallorosso Guidoall’ANSA dopo l’approvazione della delibera sulla revoca del pubblico interesse sul progetto dellodella Roma nell’area di Tor Di Valle. L’Aula, con appello nominale richiesto dai consiglieri M5s presenti, ha approvato la delibera con 17 voti favorevoli, su 17 votanti. (ANSA). Foto: sito ...

Advertising

VecchieManier3 : @fettonejr Non ho raccolto l’invito de Fienga perché Fienga o chi per lui non me deve di niente sullo stadio perché… -