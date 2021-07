Festival Gaber, terza serata evento. Vasco Brondi e il lascito dei grandi cantautori italiani: 'Raccontano ancora oggi chi siamo' (Di mercoledì 21 luglio 2021) ... 'Terra' , è del 2017: l'album è stato scelto tra i migliori dischi dell'anno nel referendum del periodico del Sole24Ore "IL" mentre la canzone ' Chakra' è stata votata dal sito rockit.it la seconda ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 21 luglio 2021) ... 'Terra' , è del 2017: l'album è stato scelto tra i migliori dischi dell'anno nel referendum del periodico del Sole24Ore "IL" mentre la canzone ' Chakra' è stata votata dal sito rockit.it la seconda ...

Advertising

EcoLunigiana : #Cultura - Torna a Camaiore per la sua diciassettesima edizione il Festival Gaber, uno dei più importanti eventi cu… - nonfraledonne : Sono al festival Gaber c’è il Sig. Motta Francesco - Socialupmag : Anche quest’anno la programmazione degli eventi si concentrerà soprattutto a Camaiore, che Gaber aveva scelto come… - manu_etoile : RT @1950Vittoria: Festival Gaber 2021 al via il 9 luglio. Spettacoli fino al 20 agosto | Sky TG24 - 1950Vittoria : Festival Gaber 2021 al via il 9 luglio. Spettacoli fino al 20 agosto | Sky TG24 -