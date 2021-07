Federica Pellegrini arriva a Tokyo, ma l’accoglienza è “particolare” (Di mercoledì 21 luglio 2021) La nuotatrice azzurra è arrivata a Tokyo Federica Pellegrini, azzurra del nuoto, ha raggiunto la delegazione italiana in Giappone che da qualche giorno si trova a Tokyo in vista dei Giochi. Venerdì scatta l’ora x, con la nuotatrice veneta che cercherà la quinta finale olimpica: la prima edizione dei Giochi a cui ha partecipato è stata Atene 2004. All’arrivo però l’è stata riservata una accoglienza particolare. Come testimoniato dalle sue stories, infatti, è stata immediatamente sottoposta a controllo antidoping. Una pratica a cui gli atleti non possono sottrarsi e che è obbligatoria. ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 21 luglio 2021) La nuotatrice azzurra èta a, azzurra del nuoto, ha raggiunto la delegazione italiana in Giappone che da qualche giorno si trova ain vista dei Giochi. Venerdì scatta l’ora x, con la nuotatrice veneta che cercherà la quinta finale olimpica: la prima edizione dei Giochi a cui ha partecipato è stata Atene 2004. All’arrivo però l’è stata riservata una accoglienza. Come testimoniato dalle sue stories, infatti, è stata immediatamente sottoposta a controllo antidoping. Una pratica a cui gli atleti non possono sottrarsi e che è obbligatoria. ...

