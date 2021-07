Fabio Volo ‘South Worker’ tra i trulli: “Ulivi e terra rossa, sto lavorando sul tetto del mondo” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Fabio Volo si trova in Puglia. L’attore e scrittore lombardo è innamorato del Sud e appena può viene a trascorrere a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, qualche giorno di relax, ospite dell’amico e regista Gianluca Leuzzi. E’ proprio qui che Volo si è fatto immortalare sui tetti dei trulli intento a lavorare. “Mi piace molto il mio ufficio in questi giorni. Sopra i tetti dei trulli posso vedere una fila infinita di Ulivi. La terra rossa, i muretti a secco, il cielo azzurro e gli alberi di fico. Sono sul tetto del ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 21 luglio 2021)si trova in Puglia. L’attore e scrittore lombardo è innamorato del Sud e appena può viene a trascorrere a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, qualche giorno di relax, ospite dell’amico e regista Gianluca Leuzzi. E’ proprio qui chesi è fatto immortalare sui tetti deiintento a lavorare. “Mi piace molto il mio ufficio in questi giorni. Sopra i tetti deiposso vedere una fila infinita di. La, i muretti a secco, il cielo azzurro e gli alberi di fico. Sono suldel ...

