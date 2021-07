F1 | Mick Schumacher sale 30 anni dopo sulla Jordan di papà Michael

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Silverstone, 21 lug. -(Adnkronos) - Il pilota della Haas, prima dei collaudi con le gomme da 18 pollici, a Silverstone è salito191 con la quale il padregirò per il suo primo test in Formula 1, proprio sul tracciato britco e poi affrontò la sua prima gara in Belgio a Spa. Era l'estate del 1991. Il Mondiale di F1 torna il 1° agosto con il GP dell'Ungheria.

ha messo in pratica un ritorno al passato particolarmente emozionante, emotivamente una 'carezza' per gli appassionati nostalgici. Il figlio dell'iconico Michael, infatti, ...30 anni dopo sulla Jordan di papà Michael. Il pilota della Haas, prima dei collaudi con le gomme da 18 pollici, a Silverstone è salito sulla Jordan 191 con la quale il padre Michael ...Silverstone, 21 lug. -Il pilota della Haas Mick Schumacher, prima dei collaudi con le gomme da 18 pollici, a Silverstone è salito sulla Jordan 191 con la quale il padre Michael girò per il suo primo ...Mick Schumacher ha messo in pratica un ritorno al passato particolarmente emozionante, emotivamente una 'carezza' per gli appassionati nostalgici. Il figlio dell'iconico Michael Schumacher, infatti, è ...