Advertising

CorriereQ : F1, Mick Schumacher a Silverstone con la Jordan 191 dell’esordio di papà a Spa - dinoadduci : F1, Mick Schumacher a Silverstone con la Jordan 191 dell’esordio di papà a Spa - thirdfriend : RT @Gazzetta_it: F1, Mick Schumacher a Silverstone con la Jordan 191 dell’esordio di papà a Spa - ricatti88 : RT @Gazzetta_it: F1, Mick Schumacher a Silverstone con la Jordan 191 dell’esordio di papà a Spa - Gazzetta_it : F1, Mick Schumacher a Silverstone con la Jordan 191 dell’esordio di papà a Spa -

Ultime Notizie dalla rete : Mick Schumacher

sulla Jordan dell'esordio di papà Michael In azione ? Proprio Schumino è sceso in azione martedì 20 luglio a Silverstone con l'iconica Jordan color verde dell'esordio del Kaiser, ...... quello della Jordan 191 con il quale Michaelfece il suo esordio in Formula 1 nel corso del Gran Premio del Belgio del 1991. Al volante - chi sennò - suo figlio, che ha potuto ...Il figlio dell'amatissimo Schumi ha guidato la Jordan 191 sul tracciato di Silverstone, la stessa auto con cui il papà esordì in F1 nel GP del Belgio 1991 ...Quella andata in scena ieri è stata una giornata dal forte impatto storico ed emotivo per Mick Schumacher. Il giovane tedesco, quest'anno al debutto in Formula 1 alla guida della Haas, ha testato sul ...