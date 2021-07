Eurodeputati | stop agli arresti degli oppositori in Bielorussia

Advertising

ansaeuropa : Tra i detenuti ci sono il vincitore del Premio Sacharov Bialiatski, l'avvocato del centro per i diritti umani Viasn… -

Ultime Notizie dalla rete : Eurodeputati stop

Gazzetta del Sud

BRUXELLES - "Condanniamo gli ultimi arresti da parte del regime di Minsk dei difensori dei diritti umani e attivisti di spicco della società civile". Lo affermano in una nota dichiarazione congiunta ...Per questo glihanno chiesto alla Commissione e al Consiglio Ue , nel "riconoscere ... E in effetti vi sarebbe unoal piano di ripresa e resilienza coi fondi del Recovery fund per l'...BRUXELLES - "Condanniamo gli ultimi arresti da parte del regime di Minsk dei difensori dei diritti umani e attivisti di spicco della società civile". Lo affermano in una nota dichiarazione congiunta i ...Tra le proposte comunitarie anche l'ipotesi di un nuovo limite nelle transazioni in contanti: non più di 10mila euro in tutti i 27 paesi dell’Unione europea ...