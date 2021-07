Euro 2020, Ulivieri su contagi dopo la finale: “Effetto Gravina? No, effetto Governo” (Di mercoledì 21 luglio 2021) “effetto Gravina? Io parlerei di effetto Governo, perché è stata la politica a volere i festeggiamenti dopo il successo agli Europei. La Federcalcio non ha deciso niente ma ha seguito le richieste della politica”. Così Renzo Ulivieri commenta l’aumento dei contagi scaturito dai festeggiamenti nelle piazze dopo la vittoria dell’Italia ad Euro 2020. Il presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC) ribatte quindi all’assessore alla Salute della Regione Lazio ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 luglio 2021) “? Io parlerei di, perché è stata la politica a volere i festeggiamentiil successo aglipei. La Federcalcio non ha deciso niente ma ha seguito le richieste della politica”. Così Renzocommenta l’aumento deiscaturito dai festeggiamenti nelle piazzela vittoria dell’Italia ad. Il presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC) ribatte quindi all’assessore alla Salute della Regione Lazio ...

EURO2020 : ???? Italy scorers in two EURO 2020 games... ?? Lorenzo Insigne ?? Federico Chiesa ?? Ciro Immobile ?? Matteo Pessin… - ESPNFC : 2012: Lorenzo Insigne, Marco Verratti & Ciro Immobile helped secure promotion for Serie B side Pescara Calcio ?? 20… - robymancio : Proprio 7 giorni fa a quest'ora stavamo per cominciare una grande sfida, l'ultima di Euro 2020, la finale contro l'… - sportface2016 : Renzo #Ulivieri replica a D'Amato sul rialzo dei contagi per i festeggiamenti dopo #EURO2020: 'Effetto #Gravina? No… - italiavsmondo : QUIZ (metto like a 10 profili pubblici a caso che indovinano) Qual era il risultato di Italia-Inghilterra, finale… -