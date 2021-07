Euro 2020, sette maglie azzurre nel museo di Coverciano: una per ogni partita (Di mercoledì 21 luglio 2021) sette maglie azzurre esposte al museo del Calcio di Coverciano, sette maglie che rappresentano il cammino degli Azzurri a Euro 2020. In un comunicato della Federcalcio si afferma che nelle scorse ore è stata aggiunta alla mostra temporanea anche la maglia legata alla finale dell’Europeo: Italia-Inghilterra, valida la conquista del titolo di Campioni d’Europa. Dietro c’è il numero 11 di Domenico Berardi, a ricordare una partita che resterà nella storia della Nazionale. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 21 luglio 2021)esposte aldel Calcio diche rappresentano il cammino degli Azzurri a. In un comunicato della Federcalcio si afferma che nelle scorse ore è stata aggiunta alla mostra temporanea anche la maglia legata alla finale dell’peo: Italia-Inghilterra, valida la conquista del titolo di Campioni d’pa. Dietro c’è il numero 11 di Domenico Berardi, a ricordare unache resterà nella storia della Nazionale. SportFace.

Advertising

EURO2020 : ???? Italy scorers in two EURO 2020 games... ?? Lorenzo Insigne ?? Federico Chiesa ?? Ciro Immobile ?? Matteo Pessin… - ESPNFC : 2012: Lorenzo Insigne, Marco Verratti & Ciro Immobile helped secure promotion for Serie B side Pescara Calcio ?? 20… - robymancio : Proprio 7 giorni fa a quest'ora stavamo per cominciare una grande sfida, l'ultima di Euro 2020, la finale contro l'… - sportface2016 : #EURO2020 Sette maglie azzurre nel museo di #Coverciano: una per ogni partita dell'Europeo - MehdiSalami13 : RT @Vivo_Azzurro: #RinascimentoAzzurro ?????? ???????????? ?????????????????? ???? E' stato il terzo giocatore capace di segnare una doppietta con l'#Itali… -