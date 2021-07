Euro 2020, Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi per la terza volta in dolce attesa: “La famiglia si allarga!” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Solo pochi giorni fa, il calciatore della Nazionale Italiana Federico Bernardeschi e l’ex gieffina Veronica Ciardi sono convolati a nozze, tra i fan in delirio da un lato, e il dramma di Sarah Nile dall’altro, delusa per non avere ricevuto l’invito al matrimonio di quella che considerava una sua grande amica. La coppia si è sempre mostrata estremamente riservata, scegliendo di mantenere il massimo riserbo sulla loro vita privata, a cominciare dalla nascita delle figlie Deva e Lena, arrivando al matrimonio, che è stato una sorpresa per i più. Intervistati dal settimanale Chi, Veronica e ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 21 luglio 2021) Solo pochi giorni fa, il calciatore della Nazionale Italianae l’ex gieffinasono convolati a nozze, tra i fan in delirio da un lato, e il dramma di Sarah Nile dall’altro, delusa per non avere ricevuto l’invito al matrimonio di quella che considerava una sua grande amica. La coppia si è sempre mostrata estremamente riservata, scegliendo di mantenere il massimo riserbo sulla loro vita privata, a cominciare dalla nascita delle figlie Deva e Lena, arrivando al matrimonio, che è stato una sorpresa per i più. Intervistati dal settimanale Chi,e ...

