Advertising

PasqualeMarro : #Estorsioni a tappeto e intimidazioni: 8 arresti a #Palermo - Ad10000follower : “Io sono Cosa Nostra”, estorsioni a tappeto e intimidazioni: 8 arresti a Palermo - Agenpress : Palermo. Blitz contro mandamento Tommaso Natale. 8 arresti. Estorsioni, intimidazioni e scommesse online… - PalermoToday : Estorsioni, intimidazioni e scommesse online: colpo al mandamento di Tommaso Natale, 8 arresti… - infoitinterno : Estorsioni, intimidazioni e scommesse online: colpo al mandamento di Tommaso Natale, 9 arresti -

Ultime Notizie dalla rete : Estorsioni intimidazioni

...11e due tentativi non andati a buon fine, mentre solo in due casi le vittime hanno denunciato spontaneamente le pressioni subite. I carabinieri hanno ricostruito diverse, ...Con lee le, gli indagati controllavano il territorio, ma gran parte dei soldi frutto di attività illecite arrivavano dalle agenzie di scommesse online. Ieri la polizia e i ...In Sicilia la situazione contagi da Coronavirus è in aumento. Nel bollettino di martedì (ieri, ndr) 552 nuovi casi con l’incidenza su ogni 100 mila abitanti salita a 56 (dato più alto insieme alla Sar ...Nuovo blitz dei carabinieri I Carabinieri di Palermo che hanno eseguito un'ordinanza cautelare in carcere (una ai domiciliari) emessa dal gip Lorenzo Jannelli nei confronti di otto indagati ritenuti c ...