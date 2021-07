Estate, vacanza outdoor trend consolidato (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sempre più turisti scelgono la vacanza open air. Secondo un’indagine realizzata da Enit e Human Company, per l’Estate 2021 più di un italiano su due ha programmato una vacanza in media per più di una settimana. sat/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sempre più turisti scelgono laopen air. Secondo un’indagine realizzata da Enit e Human Company, per l’2021 più di un italiano su due ha programmato unain media per più di una settimana. sat/gtr su Il Corriere della Città.

Ultime Notizie dalla rete : Estate vacanza Con Hertz cinque Spiaggina in collaborazione con Garage Italia L'iconica 500 Spiaggina torna ad essere protagonista dell'estate dopo esserlo stata negli Anni Sessanta oltre che regina assoluta della Dolce Vita. La voglia di vacanza riparte proprio col restomod ...

Dove andare in vacanza? Ma vicino a casa, in Liguria! Quasi 1 italiano su 3 (32%) in vacanza nell'estate 2021 ha scelto una meta vicino casa, all'interno della propria regione di residenza, sotto la spinta dell'incertezza sulla ripresa dei contagi Covid. E' quanto emerge dall'indagine ...

Estate 2021, sempre più italiani scelgono vacanze all'aria aperta Horeca News Estate in Lombardia? Tutti gli appuntamenti in vigna e in cantina Sono diversi e per tutti i gusti gli eventi messi in cantiere fino a settembre dai 13 consorzi vitivinicoli che aderiscono a AscoVilo. Un'occasione per godere di ampi spazi all’aperto a stretto contat ...

