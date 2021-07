Estate in Diretta, Sandra Milo lascia Roberta Capua senza parole: “Lui ha fatta piangere, usava una certa violenza e così mi sono vendicata tirandogli una ciabatta” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sandra Milo spiazza tutti con il suo racconto. L’attrice 88enne è stata ospite della puntata di Estate in Diretta andata in onda martedì 20 luglio su Rai 1, dove ha ripercorso la sua carriera tra cinema, teatro e tv, ricordando in particolare i tempi in cui era la musa di Federico Fellini. E proprio parlando del grande regista, Sandra Milo ha rivelato un retroscena inedito avvenuto sul set del film 8 e mezzo: “Fellini mi ha rimproverata tante volte, mi ha anche fatta piangere. Alternava una certa violenza, niente di che, a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021)spiazza tutti con il suo racconto. L’attrice 88enne è stata ospite della puntata diinandata in onda martedì 20 luglio su Rai 1, dove ha ripercorso la sua carriera tra cinema, teatro e tv, ricordando in particolare i tempi in cui era la musa di Federico Fellini. E proprio parlando del grande regista,ha rivelato un retroscena inedito avvenuto sul set del film 8 e mezzo: “Fellini mi ha rimproverata tante volte, mi ha anche. Alternava una, niente di che, a ...

Advertising

FQMagazineit : Estate in Diretta, Sandra Milo lascia Roberta Capua senza parole: “Lui ha fatta piangere, usava una certa violenza… - Straccia2 : RT @rtl1025: ???? Dal #greenpass “all’italiana”, con una formula che sembra vedere la luce, a un’estate con l’incognita delle #varianti. L’at… - rtl1025 : ???? Dal #greenpass “all’italiana”, con una formula che sembra vedere la luce, a un’estate con l’incognita delle… - AntoniaVarini : RT @Unomattina: Buongiorno, siamo a metà settimana e Barbara Capponi insieme a Giammarco Sicuro sono in diretta con Uno Mattina Estate ??.… - Unomattina : Buongiorno, siamo a metà settimana e Barbara Capponi insieme a Giammarco Sicuro sono in diretta con Uno Mattina Est… -