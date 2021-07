Estate in diretta, Roberta Capua testimonial di Fondazione Ant (Di mercoledì 21 luglio 2021) La conduttrice di “Estate in diretta” su Rai 1, Roberta Capua, è testimonial di Fondazione Ant per la speciale lotteria online che permetterà l’acquisto di un nuovo Ambulatorio Mobile per i progetti gratuiti di prevenzione oncologica della onlus nel Paese. L’estrazione si terrà stasera alle 19. Roberta Capua, che conduce “Estate in diretta” su Rai 1 con Gianluca Semprini e “L’ingrediente perfetto” su La7, ex Miss Italia, è Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 21 luglio 2021) La conduttrice di “in” su Rai 1,, èdiAnt per la speciale lotteria online che permetterà l’acquisto di un nuovo Ambulatorio Mobile per i progetti gratuiti di prevenzione oncologica della onlus nel Paese. L’estrazione si terrà stasera alle 19., che conduce “in” su Rai 1 con Gianluca Semprini e “L’ingrediente perfetto” su La7, ex Miss Italia, è Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Straccia2 : RT @rtl1025: ???? Dal #greenpass “all’italiana”, con una formula che sembra vedere la luce, a un’estate con l’incognita delle #varianti. L’at… - rtl1025 : ???? Dal #greenpass “all’italiana”, con una formula che sembra vedere la luce, a un’estate con l’incognita delle… - AntoniaVarini : RT @Unomattina: Buongiorno, siamo a metà settimana e Barbara Capponi insieme a Giammarco Sicuro sono in diretta con Uno Mattina Estate ??.… - Unomattina : Buongiorno, siamo a metà settimana e Barbara Capponi insieme a Giammarco Sicuro sono in diretta con Uno Mattina Est… - infoitcultura : Roberta Capua sfiora il pianto ad Estate in diretta: 'Ho i brividi', la confessione | LaNostraTv -