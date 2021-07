“Era un uomo, ora è donna”. Uomini e Donne, la nuova tronista annunciata da Maria De Filippi (Di mercoledì 21 luglio 2021) Lo sappiamo fin troppo bene quanto Maria De Filippi sia una paladina dei diritti civili. Ricorderete quando a Uomini e Donne arrivarono i primi tronisti gay. Ora per Queen Mary è ora di alzare un po’ l’asticella, soprattutto in vista del sempre più discusso disegno di legge Zan. Come spiega Dagospia (che dà la notizia per certa), la conduttrice pavese avrebbe deciso di puntare per uno dei troni di Uomini e Donne della prossima stagione su una persona che “era un uomo, ora è una donna”, scrive in punta di fioretta il portale diretto da Roberto ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 21 luglio 2021) Lo sappiamo fin troppo bene quantoDesia una paladina dei diritti civili. Ricorderete quando aarrivarono i primi tronisti gay. Ora per Queen Mary è ora di alzare un po’ l’asticella, soprattutto in vista del sempre più discusso disegno di legge Zan. Come spiega Dagospia (che dà la notizia per certa), la conduttrice pavese avrebbe deciso di puntare per uno dei troni didella prossima stagione su una persona che “era un, ora è una”, scrive in punta di fioretta il portale diretto da Roberto ...

Advertising

SkyTG24 : Sono ormai passati 52 anni dallo sbarco sulla #Luna: era il #20luglio del 1969 quando avvenne il primo approdo dell… - Myqueensnking : RT @L_valhalla: Io me lo immagino Tommaso che esce matto per spiegare nelle interviste il comportamento di Loki nella serie quando il 95% d… - AlexTheMod : @AmoMenoUmani Qualunque sia la verità, come si può accettare che una persona tiri fuori dalla fondina un'arma senza… - stinco_di_santo : RT @HuertDeAuteuil: Ovviamente viene specificato che l’uomo ucciso a Voghera non era italiano ed era già noto alle forze dell’ordine, come… - yerinzhao : RT @HuertDeAuteuil: Ovviamente viene specificato che l’uomo ucciso a Voghera non era italiano ed era già noto alle forze dell’ordine, come… -