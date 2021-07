Era stupenda negli anni ’90, oggi Veronica Lario è così: eccola a 64 anni [FOTO] (Di mercoledì 21 luglio 2021) Veronica Lario, seconda moglie di Silvio Berlusconi, ha sempre amato stare dietro le quinte e vivere la sua vita lontano dai riflettori e dal gossip. Dopo essere stata al centro dell’attenzione mediatica durante la fine del suo matrimonio con il politico e imprenditore, la bellissima attrice si è completamente ritirata dalle scene. Le sue apparizioni L'articolo Era stupenda negli anni ’90, oggi Veronica Lario è così: eccola a 64 anni FOTO proviene da ... Leggi su leggilo (Di mercoledì 21 luglio 2021), seconda moglie di Silvio Berlusconi, ha sempre amato stare dietro le quinte e vivere la sua vita lontano dai riflettori e dal gossip. Dopo essere stata al centro dell’attenzione mediatica durante la fine del suo matrimonio con il politico e imprenditore, la bellissima attrice si è completamente ritirata dalle scene. Le sue apparizioni L'articolo Era’90,a 64proviene da ...

Advertising

farego : @TuppenceB2 @Spectra_anna Ma non era babbo ?? che veniva giù dal comignolo?!?!? La civetta ?? è stupenda e qui non si… - Elyxtomlinson : @Louis_Tomlinson Guarda se avessi tweettato prima avresti visto la mia bellissima icon con la tua faccia e la magli… - EnzoSera : RT @CislNazionale: #LuigiSbarra: Ci ha lasciati improvvisamente l’amico Gigi Bonfanti per tanti anni Segretario Confederale e Segretario Ge… - Patty_Scermino : @MartyCippy Senza nome sta 90 Io parlo di quelle originali indossate dai giocatori con tanto di stemma della serie… - zazoomblog : Era stupenda negli anni ’90 oggi Veronica Lario è così: eccola a 64 anni [FOTO] - #stupenda #negli #Veronica… -