Enrico Coscioni (Agenas): "Obbligo di vaccino nei luoghi di lavoro" (Di mercoledì 21 luglio 2021) “I luoghi di lavoro rischiano di trasformarsi in cluster se non si introduce l’Obbligo della vaccinazione e quindi del green pass. Quella espressa da Confindustria è una posizione sacrosanta, direi obbligata, perché dobbiamo ridurre al massimo il rischio di contagio in quei luoghi chiusi dove sono frequenti i contatti ravvicinati e i momenti di aggregazione”. Enrico Coscioni, presidente dell’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, non contempla un aggiustamento alla proposta avanzata dagli industriali e cioè l’Obbligo di esibire il ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Idirischiano di trasformarsi in cluster se non si introduce l’della vaccinazione e quindi del green pass. Quella espressa da Confindustria è una posizione sacrosanta, direi obbligata, perché dobbiamo ridurre al massimo il rischio di contagio in queichiusi dove sono frequenti i contatti ravvicinati e i momenti di aggregazione”., presidente dell’, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, non contempla un aggiustamento alla proposta avanzata dagli industriali e cioè l’di esibire il ...

Advertising

HuffPostItalia : Enrico Coscioni (Agenas): 'Obbligo di vaccino nei luoghi di lavoro' - DanyRoss70 : RT @rtl1025: ?? 'Personalmente sarei per l'obbligatorietà del #vaccino per alcune categorie oltre a quelle sanitarie, come quelle del mondo… - gabrielepx : RT @rtl1025: ?? 'Personalmente sarei per l'obbligatorietà del #vaccino per alcune categorie oltre a quelle sanitarie, come quelle del mondo… - Celli_Seba : RT @rtl1025: ?? 'Personalmente sarei per l'obbligatorietà del #vaccino per alcune categorie oltre a quelle sanitarie, come quelle del mondo… - Salvucc20278465 : RT @rtl1025: ?? 'Personalmente sarei per l'obbligatorietà del #vaccino per alcune categorie oltre a quelle sanitarie, come quelle del mondo… -