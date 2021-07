Enrico Brignano e Flora Canto genitori bis | è nato Niccolò

Leggi su newscronaca.myblog

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Fiocco azzurro per, che festeggiano sui social la nascita di, il loro secondogenito dopo Martina (4 anni). Sui rispettivi profili Instagram i neohanno pubblicato i primi scatti del bebè, condividendo tutta la loro gioia per la new entry in famiglia. “E proprio mentre andava in onda ‘Fatto da mamma’…Mamma l’ha fatto! Benvenuto dolcissimo amore nostro”, scrivepostando uno scatto dolcissimo insieme ade con il bebè tra le braccia. “E finalmente sei arrivato piccolo angelo, ti aspettavamo da sempre! ...