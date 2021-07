Emma Marrone ritrova il sorriso: l’uomo che le ha rubato il cuore (Di mercoledì 21 luglio 2021) Emma Marrone, serena e felice, si mostra in compagnia dell’uomo che riesce a strapparle sempre un sorriso. La foto conquista i fan. Emma Marrone torna a sorridere e lo fa in compagnia di un amico vero che, entrato nella sua vita lo scorso anno, riesce a rallegrare sempre le sue giornate. Bellissima, super impagnata con L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 21 luglio 2021), serena e felice, si mostra in compagnia delche riesce a strapparle sempre un. La foto conquista i fan.torna a sorridere e lo fa in compagnia di un amico vero che, entrato nella sua vita lo scorso anno, riesce a rallegrare sempre le sue giornate. Bellissima, super impagnata con L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

bladistic : A sentire gli abitanti di #voghera l'assessore che ha ammazzato un ragazzo perché extracomunitario era un esaltato.… - esauritaavita : RAGAA AVEVO COMPRATO I BIGLIETTI PER IL CONCERTO DI EMMA MARRONE AL SETTORE INFONDO 6 FILA!!! - nonsprofondimai : @gemellANSIA prova sul gruppo facebook 'cerco vendo biglietti emma marrone', lì molti li vendono - PaoloSilvan : Emma Marrone e Alessandra Amoroso - Arena di Verona 6 Giugno 2021- Fortu... - Chilhon2016Lap : RT @repubblica: Emma Marrone si racconta a Repubblica delle Idee: 'Questa sono io, non cambierò per piacere a qualcuno' -