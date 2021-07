Emergenza piogge in Cina, 10mila evacuati e 12 morti nella metro di Zhengzhou (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il presidente cinese Xi Jinping ha definito «estremamente gravi» le inondazioni Read More rss L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il presidente cinese Xi Jinping ha definito «estremamente gravi» le inondazioni Read More rss L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

messveneto : Emergenza piogge in Cina, 10mila evacuati e 12 morti nella metro di Zhengzhou: Il presidente cinese Xi Jinping ha d… - dpalma23 : RT @Greenreport_it: Cina: piogge devastanti nell’Henan. Dichiarato lo stato di emergenza ai massimi livelli - - Beppe426991941 : RT @Greenreport_it: Cina: piogge devastanti nell’Henan. Dichiarato lo stato di emergenza ai massimi livelli - - Giacinto_Bruno : RT @LaStampa: Emergenza piogge in Cina, 10mila evacuati e 12 morti nella metro di Zhengzhou - icp3_zero : RT @LaStampa: Emergenza piogge in Cina, 10mila evacuati e 12 morti nella metro di Zhengzhou -