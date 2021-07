Embraco, stop ai licenziamenti: sei mesi di cassa in più (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Sei mesi in più di cassa integrazione per i lavoratori Embraco. La Curatela fallimentare sta per inviare, entro domani, le lettere di revoca del licenziamento alle lavoratrici ed ai lavoratori ex Embraco”. Questo l’annuncio con cui i sindacati dei metalmeccanici Fim, Fiom, Uilm e Uglm annunciano di aver fermato il licenziamento dei 391 operai di Riva di Chieri, nel torinese, che “avrebbero avuto effetto dal 23 luglio”.“Oggi la curatela ci ha informato che è stata autorizzata, finalmente, dal giudice a presentare la richiesta di proroga della cassa integrazione straordinaria per cessata attività per i ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Seiin più diintegrazione per i lavoratori. La Curatela fallimentare sta per inviare, entro domani, le lettere di revoca del licenziamento alle lavoratrici ed ai lavoratori ex”. Questo l’annuncio con cui i sindacati dei metalmeccanici Fim, Fiom, Uilm e Uglm annunciano di aver fermato il licenziamento dei 391 operai di Riva di Chieri, nel torinese, che “avrebbero avuto effetto dal 23 luglio”.“Oggi la curatela ci ha informato che è stata autorizzata, finalmente, dal giudice a presentare la richiesta di proroga dellaintegrazione straordinaria per cessata attività per i ...

