Elis | la cantautrice tra jazz e musica brasiliana live al Premiato Circo Volante del Barone Rosso

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Sostengo sempre che il futuro sia donna, non solo nella. Il mondo delle Cantautrici che mi sta facendo scoprire Grazia Di Michele è affascinante. Ognuna ha la sua personalità. La sua magia.a Carillo) è venuta aldelaccompagnata alla chitarra da Umberto Ferrarazzo, che è anche il suo produttore. Oltre a raccontarsi, ha cantato: “Tutto a pezzi”, “Faccio tutto da me” e “Open up your heart”. Questa la breve biografia chea mi ha ...