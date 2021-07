eFootball annunciato con trailer | roadmap e dettagli PES 2022 si fa free-to-play

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Konami annuncia oggi, una nuova esperienza simulativa calcistica dai creatori di PES e Winning Eleven.-to-e completamente realizzato in Unreal Engine,sarà disponibile questo autunno in tutto il mondo suStation 5,Station 4, Xbox Series XS, Xbox One, Windows 10 e PC Steam, le versioni iOS e Android saranno rilasciate subito dopo. Ie il primonel comunicato ufficiale. Una nuova brand identity per una nuova generazione di console e giocatori,™ rappresenta un nuovo approccio ...

Advertising

GameHugITA : RT @spaziogames: Annunciato ufficialmente #PES 2022: si chiamerà #eFootball e sarà gratis! - spaziogames : Annunciato ufficialmente #PES 2022: si chiamerà #eFootball e sarà gratis! - infoitscienza : eFootball annunciato da Konami: trailer, novità e roadmap di quello che era PES 2022 - drleto : PES 2022 rivoluzionato, ma!? - eFootball annunciato da Konami: trailer, novità e roadmap di quello che era PES 2022… - PlayStationBit : Dopo una dura battaglia, @Konami ha annunciato i vincitori di #eFootballOpen il torneo amatoriale di #eSport giocat… -

Ultime Notizie dalla rete : eFootball annunciato

...che Neymar ? Il fantasista brasiliano del PSG è statodalla casa nipponica come nuovo ambasciatore di tutti i titoli calcistici , possibile preludio alla presenza in copertina su...Comein via ufficiale da Konami, il nuovo testimonial che apparirà anche sulla copertina ... comincia direttamente sul titolo attualmente sul mercatoPES 2021. Nel titolo, infatti, ...Abbiamo i primi dettagli sul nuovo PES. Konami ha annunciato questa mattina tutti i dettagli sul nuovo PES, sviluppato con Unreal Engine e rinominato in, molto semplicemente, eFootball. In uscita in a ...Konami Digital Entertainment ha annunciato oggi eFootball, una nuova esperienza simulativa calcistica dai creatori di PES e Winning Eleven. Una nuova brand identity per una nuova generazione di consol ...