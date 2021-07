E’ già bellissima Flora Canto il giorno dopo il parto (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ieri l’emozionante annuncio di Flora Canto della nascita del figlio, oggi è già bellissima e in forma e sui social posta una foto confidando che adesso è pronta per un nuovo inizio. Il piccolo Niccolò, il figlio di Flora Canto ed Enrico Brignano, è nato ieri alle prime ore del nuovo giorno; ieri sera l’attrice ha ringraziato tutti per i messaggi, per gli auguri, aggiungendo che di lì a breve avrebbe risposto a tutti. Il tempo di riprendersi, che è di certo un tempo soggettivo, e Flora Canto in clinica è già uno splendore. Certo ha avuto bisogno di un filo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ieri l’emozionante annuncio didella nascita del figlio, oggi è giàe in forma e sui social posta una foto confidando che adesso è pronta per un nuovo inizio. Il piccolo Niccolò, il figlio died Enrico Brignano, è nato ieri alle prime ore del nuovo; ieri sera l’attrice ha ringraziato tutti per i messaggi, per gli auguri, aggiungendo che di lì a breve avrebbe risposto a tutti. Il tempo di riprendersi, che è di certo un tempo soggettivo, ein clinica è già uno splendore. Certo ha avuto bisogno di un filo ...

Advertising

Rosario44661208 : @lascif_pics Gia in posizione oer essere scopata bellissima gnocca - AndreaInterNews : Bellissima. Già comprata. - pinkskj : @gretollo you deserve it al 100% e comunque già sai vorrei aprirti a testolina bellissima e farti entrare in mente… - cuore_drago : @AlanElettronico Hai già una barba bellissima ma coi capelli lunghi il top ?????? - bxttvrfly : vi prego già mi sono innamorata è bellissima nuova comfort song -

Ultime Notizie dalla rete : già bellissima Presentata a Città di Castello la 19edizione della mostra nazionale del fumetto ... ab biamo già comple tato l ' allestimento al 90% , con quasi 300 quadri ed una sceneggiatura bellissima, dedicat a ad uno dei maestr i più impor tanti europei : Paolo Eleuteri Serp ieri . Vi ...

Lorena Cacciatore in dolce attesa: dalla bulimia all'amore che le ha salvato la vita Marchetti ha già un matrimonio alle spalle. Nel 2013 il portiere del Genoa ha sposato, infatti, la bellissima Rachele Mura , modella e nota show girl. Secondo Lorena, proprio la sua maturità e ...

E’ già bellissima Flora Canto il giorno dopo il parto Ultime Notizie Flash ... ab biamocomple tato l ' allestimento al 90% , con quasi 300 quadri ed una sceneggiatura, dedicat a ad uno dei maestr i più impor tanti europei : Paolo Eleuteri Serp ieri . Vi ...Marchetti haun matrimonio alle spalle. Nel 2013 il portiere del Genoa ha sposato, infatti, laRachele Mura , modella e nota show girl. Secondo Lorena, proprio la sua maturità e ...