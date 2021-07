E’ finita tra Paola Caruso e Dario Socci ma il colpo l’ha preso il pugile (Di mercoledì 21 luglio 2021) Paola Caruso è di nuovo single, è finita la storia d’amore con Dario Socci e sembra che sia stato il pugile ad avere preso un brutto colpo. Un brutto periodo per Socci con doppia sconfitta mentre Paola Caruso si gode le sue vacanze e sfoggia sui social i suoi costumi e il suo corpo con qualche ritocco che un po’ tutte usano su Instagram. Sembravano innamorati e pieni di passione, destinati a un futuro insieme e invece adesso Paola è al mare con suo figlio Michelino e senza più il suo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 21 luglio 2021)è di nuovo single, èla storia d’amore cone sembra che sia stato ilad avereun brutto. Un brutto periodo percon doppia sconfitta mentresi gode le sue vacanze e sfoggia sui social i suoi costumi e il suo corpo con qualche ritocco che un po’ tutte usano su Instagram. Sembravano innamorati e pieni di passione, destinati a un futuro insieme e invece adessoè al mare con suo figlio Michelino e senza più il suo ...

