Dramma sul lavoro, muore a 24 anni sotto gli occhi dei colleghi. Soccorsi inutili (Di mercoledì 21 luglio 2021) Incidente sul lavoro, muore un ragazzo di 24 anni. Succede nel trevigiano, a Susegana dove il ragazzo, di origine senegalese, viveva da tempo. A quanto si apprende il ragazzo è precipitato per una ventina di metri, ed è deceduto all’istante, nell’impatto al suolo. Il Dramma è avvenuto all’interno della Fornaci Grigolin, un’azienda locale che produce materiali per l’edilizia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem, assieme ai carabinieri e ai tecnici dello Spisal, che stanno lavorando sulla dinamica e le cause dell’incidente. Le Fornaci si trovano nella frazione di Susegana, in via Ex Bombardieri. Secondo quanto ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 21 luglio 2021) Incidente sulun ragazzo di 24. Succede nel trevigiano, a Susegana dove il ragazzo, di origine senegalese, viveva da tempo. A quanto si apprende il ragazzo è precipitato per una ventina di metri, ed è deceduto all’istante, nell’impatto al suolo. Ilè avvenuto all’interno della Fornaci Grigolin, un’azienda locale che produce materiali per l’edilizia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem, assieme ai carabinieri e ai tecnici dello Spisal, che stanno lavorando sulla dinamica e le cause dell’incidente. Le Fornaci si trovano nella frazione di Susegana, in via Ex Bombardieri. Secondo quanto ...

Advertising

RobertaVestri : RT @radiopopmilano: ?? Tre morti sul lavoro nella giornata di oggi: mai i controlli dove sono ? ?? Migranti in Libia: un dramma senza fine… - thecoolmauri : RT @radiopopmilano: ?? Tre morti sul lavoro nella giornata di oggi: mai i controlli dove sono ? ?? Migranti in Libia: un dramma senza fine… - PaoloFM : RT @radiopopmilano: ?? Tre morti sul lavoro nella giornata di oggi: mai i controlli dove sono ? ?? Migranti in Libia: un dramma senza fine… - radiopopmilano : ?? Tre morti sul lavoro nella giornata di oggi: mai i controlli dove sono ? ?? Migranti in Libia: un dramma senza f… - mikytooday1 : @Mintauros1 Sul biscotto che scotta! ?? In realtà era una di quelle scatole di latta con dentro i frollini buonissim… -