'Doppio vaccino o niente lavoro': Confindustria spinge sul governo

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Il green pass per contrastare la ripresa dei contagi non divide solo il, ma mette in subbuglio anche le associazioni di categoria, già sensibilizzate per le polemiche sullo stop ai...

Immediata la reazione dei sindacati i quali, pur ribadendo l'importanza dei vaccini, si sono già detti contrari al controllo in una situazione nella quale l'obbligo alnon c'è. Tuttavia, ...Il per contrastare la ripresa dei contagi non divide solo il governo , ma mette in subbuglio anche le associazioni di categoria, già sensibilizzate per le polemiche sullo stop ai licenziamenti tranne ...Tra i nuovi positivi stragrande maggioranza di ragazzi, molti freschi di vacanze. Ma i ricoveri non aumentano. Dosi: 2000 prenotazioni in una decina di giorni ...Per mettere in dubbio l’efficacia dei vaccini spesso si ricorre ad un espediente di certo non corretto, ma che può trarre in inganno “Il rischio di morire per Covid è più del doppio nelle persone vacc ...