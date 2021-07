Dopo il matrimonio per Veronica Ciardi e Bernardeschi arriva il terzo figlio? (Di mercoledì 21 luglio 2021) In esclusiva su Chi questa settimana tutte, ma proprio tutte le immagini del matrimonio di Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi. Ma non solo, nel corso della cerimonia che si è tenuta il 13 luglio a Carrara, è stata battezzata, la seconda figlia di Veronica e Federico. Solo i familiari e gli amici più intimi sapevano che Federico e Veronica avevano avuto una seconda figlia, l’arrivo di questa piccolina ha incuriosito tutti i paparazzi che non si aspettavano di vedere anche una seconda creatura. Nè Veronica nè Federico infatti, avevano presentato sui social la piccola. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 21 luglio 2021) In esclusiva su Chi questa settimana tutte, ma proprio tutte le immagini deldie Federico. Ma non solo, nel corso della cerimonia che si è tenuta il 13 luglio a Carrara, è stata battezzata, la seconda figlia die Federico. Solo i familiari e gli amici più intimi sapevano che Federico eavevano avuto una seconda figlia, l’arrivo di questa piccolina ha incuriosito tutti i paparazzi che non si aspettavano di vedere anche una seconda creatura. Nènè Federico infatti, avevano presentato sui social la piccola. ...

